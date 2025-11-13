Muş'ta Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Muş Valiliği, 15 Kasım 2025'te başlayacak kış lastiği uygulamasını duyurdu; ticari araçlarda zorunlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 TL ceza uygulanacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:41
Muş'ta Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Muş'ta kış lastiği uygulaması yolda

Muş Valiliği, kış mevsimiyle birlikte güvenli ulaşım sağlanması amacıyla 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması hakkında sürücüleri uyardı.

Uygulamanın kapsamı ve ceza

Valiliğin açıklamasında, kış lastiklerinin yalnızca karlı havalarda değil, 7C’nin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaların önüne geçtiği vurgulandı. Açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olduğu belirtildi.

Kurallara uymayan sürücülere 2025 yılı için 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağı, uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

Valilikten çağrı

"Kış lastiği bir tercih değil, zorunluluktur. Güvenliğiniz için aracınızı şimdiden hazırlayın"

