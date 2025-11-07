Muş'ta kış lastiği yoğunluğu başladı — 15 Kasım hazırlığı

15 Kasım'da başlayacak zorunlu uygulama öncesi Muş'ta oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor; vatandaşlar randevu ve erken değişim çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:19
15 Kasım itibariyle başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde Muş'ta oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar araçlarına kış lastiği taktırmak için sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilere akın etti. İşlemler nedeniyle bazı sürücüler uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

İşletme sahibi uyardı

Yunus Tuğal, normalde uygulamanın 1 Aralıkda başlamasının planlandığını ancak bu yıl mevsim şartları nedeniyle başlangıç tarihinin 15 Kasıma çekildiğini belirtti. Tuğal, "Sezona erken başlamış olduk. Şu anda da yoğun bir şekilde lastik değişimleri başladı ve devam ediyor. Müşterilerimize randevulu bir şekilde gelip işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kış lastiğinin önemi vurgulandı

Tuğal, bölgenin iklimine dikkat çekerek, "Neden kış lastiği takmalıyız? Malum, Muş’umuz ve Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklime sahip. Kışları yağışlı ve soğuk geçiyor, buna bağlı olarak don olayları sık yaşanıyor. Sağlıklı bir sürüş için kışlık lastiklerin takılması gerekiyor. Can ve mal güvenliğimiz için kesinlikle kış lastiği takmamız şart" ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık lastik taktıran sürücü İrfan Meriç ise, "Memleketimiz kış memleketi. Burada kış çok zorlu geçiyor, bu yüzden kurallara uyarak lastik değişimi yapmak gerekiyor. Özellikle kasım ayında kar bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı lastik değişimine davet ediyorum. Herkes lastiklerini değiştirsin; can sağlığı ve güvenliği için bu çok önemli" dedi.

