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Muş'ta Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Muş'ta 2 bin 100 dekar alanda ekilen kuru fasulyenin hasadına devlet destekleriyle başlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:02
Muş'ta Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Muş'ta Kuru Fasulye Hasadı Başlıyor

Muş’ta, devlet destekleriyle ekilen 2100 dekar alanda kuru fasulyenin hasadına başlandı. Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 105 çiftçiye %75 hibe ile 7 ton kuru fasulye tohumu dağıttı.

Çiftçiler Büyük Emek Harcıyor

Fasuilye tohumları, muazzam bir emekle yetiştirilerek hasat edilmektedir. Merkeze 35 kilometre uzaklıkta yer alan Yoncalıöz köyünde düzenlenen hasat törenine Muş Valisi Avni Çakır katıldı. Çakır, Muş Ovası’nın Çukurova ve Trakya ile benzer özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Çakır'ın Açıklamaları:
"Muş, tarım ve hayvancılık alanında geleceğin parlayan yıldızlarından biri olacak. Çiftçilerimizin desteklenmesi ve ürün çeşitlendirilmesi adına politikalar geliştiriyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü'nden Aldığı Destek

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş’ta tarımsal üretim için 357 bin hektarlık alan bulunduğunu belirtti. Gün, kuru fasulyenin katma değerinin yüksek olduğunu, 2100 dekarlık alandan 425 ton ürün beklediklerini ifade etti. Ayrıca, ilin ekonomisine 21 milyon liralık katkı sağlanacağı öngörülüyor.

İlk Hasat Traktöre Bindi

Vali Çakır, yaptığı ziyaret sırasında traktöre binerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Devlet Su İşleri şube müdürü Servet Fırat ve birçok yerel çiftçi katıldı.

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