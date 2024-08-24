Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlandı

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın yer aldığı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle açıldı.

Vali Çakır'dan Tarihi Anlamlandıran Mesajlar

Muş Valisi Avni Çakır, etkinlikte, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun büyük bir medeniyetin temellerini attığını belirtti. Çakır, "Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu genç kuşaklara aşılayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımı Bekleniyor

Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 26 Ağustos'ta birlik ve beraberlik mesajı verileceğini ifade etti ve tüm aziz milleti etkinliklere davet etti.

AK Parti Milletvekili Şimşek'ten Coşku Dolu Açıklama

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te bizlerle olacak, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Malazgirt, Bir Hafızadır

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt'in tarihi önemi hakkında, "Malazgirt, adaletin ve merhametin mayalandığı yerdir, bugün burada bir araya gelerek bu bilinci ve tarihi hatırlıyoruz" şeklinde konuştu. Yıldız, gençlere yönelik bilim ve sanatta başarı hedeflerini vurguladı.

Etkinlikler Canlı Bir Atmosfer Yarattı

Etkinliklerde konuşmaların ardından, Vali Çakır halk oyunları gösterisini izleyerek tematik çadırları gezdi. Etkinlik alanı, birçok ilin kültürünü tanıma fırsatı sundu ve vatandaşlar aktivitelere katıldı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Etkinliğe, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy gibi önemli isimler katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.