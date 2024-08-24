Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlandı

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri, tarihi ve duygusal anlarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:01
Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlandı

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın yer aldığı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle açıldı.

Vali Çakır'dan Tarihi Anlamlandıran Mesajlar

Muş Valisi Avni Çakır, etkinlikte, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun büyük bir medeniyetin temellerini attığını belirtti. Çakır, "Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu genç kuşaklara aşılayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımı Bekleniyor

Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 26 Ağustos'ta birlik ve beraberlik mesajı verileceğini ifade etti ve tüm aziz milleti etkinliklere davet etti.

AK Parti Milletvekili Şimşek'ten Coşku Dolu Açıklama

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te bizlerle olacak, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Malazgirt, Bir Hafızadır

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt'in tarihi önemi hakkında, "Malazgirt, adaletin ve merhametin mayalandığı yerdir, bugün burada bir araya gelerek bu bilinci ve tarihi hatırlıyoruz" şeklinde konuştu. Yıldız, gençlere yönelik bilim ve sanatta başarı hedeflerini vurguladı.

Etkinlikler Canlı Bir Atmosfer Yarattı

Etkinliklerde konuşmaların ardından, Vali Çakır halk oyunları gösterisini izleyerek tematik çadırları gezdi. Etkinlik alanı, birçok ilin kültürünü tanıma fırsatı sundu ve vatandaşlar aktivitelere katıldı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Etkinliğe, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy gibi önemli isimler katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!