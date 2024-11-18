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Muş'ta Mobil Ekip, 27 Kırsal Okulu Onardı

Muş'ta mobil onarım ekibi, ara tatilde 27 kırsal okulda bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:02
Muş'ta Mobil Ekip, 27 Kırsal Okulu Onardı

Muş'ta Mobil Ekip, Kırsaldaki Okulları Yeniledi

Muş'ta, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki mobil onarım ekibi, bir haftalık ara tatilde kırsaldaki 27 okulda gerekli bakım ve onarımları üstlendi. Eğitim yuvalarının daha sağlıklı bir öğrenim ortamında hizmet vermesi için elektrik, tesisat ve diğer ihtiyaçları gidermek üzere çalışan ekip, köy okullarının idarecilerinin talepleri doğrultusunda hareket etti.

Mobil Ekibin Çalışmaları

Ekibin son durağı, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyü oldu. Yücetepe Şehit Ekrem Çağlayan İlkokulu'nda yapılan onarımlarda, kapı, pencere, sıra, masa, dolap, musluk ve prizler yenilendi. Kırılan parçalar değiştirildi ve okuldaki ihtiyaçlar eksiksiz tamamlandı.

Hızlı Müdahale ve Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2018'de kurulan mobil onarım ekibinin köylerde etkili bir hizmet sunduğunu belirtti. Ekibin, küçük onarımları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve acil durumlarda okullara kolaylıkla ulaşabildiğini ifade etti. Kıvanç, "Ekibimiz olmasa bu çalışmaları ihale yoluyla yaparız; bu da süreçleri uzatır ve okulların eğitim öğretime hazır hale gelmesini zorlaştırır," dedi.

İdarecilerin Talepleri ve Mutluluk

Mobil onarım ekibi koordinatörü Orhan Araz, Yücetepe köyündeki okulun idarecilerinin bakım talepleri üzerine çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktardı. Araz, "Ara tatilde öğrenciler okulda olmadığı için bu durumu fırsata çevirdik. Okulumuzun bakımını üstlendik," dedi.

Köy muhtarı Vahdettin Akçan ise ekibin onarımları başarıyla tamamladığını ve kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti. Bu tür uygulamaların, eğitim alanında sağladığı katkılar herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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