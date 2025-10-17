Muş'ta Murat Paşa Camisi Aslına Uygun Yeniden İbadete Açıldı

Murat Paşa Camisi, Muş'un Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş, 1940'lı yıllarda yıkılmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi cami düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı ve yıllar sonra ilk Cuma namazı kılındı.

Açılış ve Restorasyon Süreci

Yeniden inşa çalışmaları, 2017'de yapılan kazılarda eserin temel kalıntılarının ortaya çıkarılmasının ardından başlatıldı. Eserin tescil işlemleri tamamlandı ve meşakkatli bir restorasyon sürecinin ardından cami yeniden halkın kullanımına sunuldu.

Yetkililerin Açıklamaları

Muş Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada camilerin şehirler için önemine vurgu yaptı: "Caminin toplumdaki rolü çok önemlidir. Bu tür yapılar şehirlere kimlik katıyor. Kentimizde bulunan ve dokunmayı bekleyen eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacağız. Açılışını yaptığımız camilerimizin yanı sıra bugün de güzel bir caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere devletim, milletim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah böylesine güzel mekanları insanımızın hizmetine açmayı hepimize nasip etsin."

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise restorasyon sürecini anlattı: "2017'de yapılan kazılar neticesinde eserin temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Tescil işlemleri yapıldı ve meşakkatli bir süreden sonra nihayet camimizi açmış bulunmaktayız. Camimizin yıkık cami olarak anılmasından üzüntü duyuyorduk."

İl Müftüsü İbrahim Yavuz da törende İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu vurguladı.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından dualar edildi ve cami ibadete açıldı.

