Muş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Muş'ta Eğitime Ara Verildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Buzlanma Tehdidi

Buzlanma tehlikesinin bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verileceği açıklandı. Ancak üniversitelerin bu durumdan muaf tutulduğu belirtildi.

İdari İzin Düzenlemesi

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.