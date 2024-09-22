Muş'ta Pikap Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Muş'ta Üzücü Pikap Kazası

Muş'ta, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilmiş olan Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu bir pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a seyahat eden yakınlarının bulunduğu 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızlıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Pikapın devrilmesi sonucu Zümrüt Atış hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef, yaralılardan Pihan Atış da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Valilik Açıklaması

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza hakkında bilgi verdi. Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu da ciddiyetini koruyor" şeklinde konuştu.