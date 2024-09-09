Muş'ta 'Sesler ve Yüzler' Filminin Gösterimi Gerçekleşti

Muş'ta 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterildi

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi gerçekleşti. Gösterim, Muş Alparslan Üniversitesi'nin konferans salonunda yapıldı.

Vali Çakır'dan Önemli Açıklamalar

Gösterime katılan Muş Valisi Avni Çakır, ülkenin uzun yıllardır terör sorunuyla mücadele ettiğini belirtti. Çakır, “Bir tarafta genç yaşta çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler var. Bu ailelerin çığlığı ve talebi, 'Biz terör istemiyoruz. Evladımı geri verin!' şeklinde,” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik Mesajı

Çakır, yaşanan huzurun, kardeşliğin ve birliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Muşlular devletinin yanında. Muşlu anneler de seslerini duyurmak için eylemler düzenliyorlar. Bu ailelerimizin yüzünün gülmesi dileğiyle,” dedi.

Filmin Yapımcısı Miroğlu'ndan Duygusal Paylaşımlar

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, filmin her yerde hissedildiğini dile getirdi. Miroğlu, “Hacire annenin eylemi, HDP ve PKK çevrelerinin iddiaları gibi planlı bir hareket değildi. Bu mücadele, bir ailenin kayıpları nedeniyle başlamış bir direniştir,” dedi.

Katılımcılar

Gösterime Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İçişleri Bakanı Müşaviri Hatice Atan ve birçok yerel yönetici katıldı.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Muş'ta, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.