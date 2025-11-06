Muş’ta Sosyal Medyada Hız Paylaşan 2 Sürücüye 18 bin 534 TL Ceza

Muş’ta sosyal medyada hız paylaşan sürücülere para cezası

Jandarma sanal devriye sonucu görüntüleri tespit etti

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında hız gösteren paylaşımlarda bulunan iki motosiklet sürücüsüne yönelik işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sırasında, Muş-Bingöl kara yolu üzerinde iki motosiklet sürücüsünün yüksek hız yaptığı ve bu görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kimlikleri belirlenen H.A. ve B.Ş. isimli sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-C maddesi (yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak) uyarınca toplam 18 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür paylaşımlara karşı denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

