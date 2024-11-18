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Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor

Muş'ta Varto ilçesinde, tarım arazilerini korumak için yürütülen ıslah çalışmaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:59
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor

Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor

Muş'ta, Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto ilçesi'nde tarım arazilerinin yer aldığı bölgede derede ıslah çalışmaları yürütüyor.

İlçeye bağlı Sazlık, Leylek ve Alagöz köylerinden geçen derede, yaşanabilecek taşkınların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışmalar başlatıldı.

Ekipler, Leylek köyü yakınında dereyi temizlemenin yanı sıra genişletme ve set kurma işlemlerini de gerçekleştirdi. Şube Müdürü Servet Fırat, yaptığı açıklamada, dere ıslah çalışmaları ile taşkın riskinin azaltıldığını ve tarım arazilerinin bu riskten korunduğunu ifade etti.

Fırat, bölgedeki çalışmalarda 9 iş makinesi ve 22 personel ile çalışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bu bölgede dereden kaynaklı birçok taşkın yaşanmış ve tarım arazileri zarar görmüştü. Bu taşkınlar yerleşim yerlerine de zarar vermekteydi. 2023'te yapılan planlamalar doğrultusunda 2024 yılı haziran ayı sonu itibarıyla bu bölgede çalışmalar başladı. Şu an yaklaşık 12 kilometrelik sette tanzim yapıldı, 4 bin 500 metre taş tahkimat işlemi tamamlandı. 2025 yılında Leylek, Alagöz ve Sazlıca bölgesinde dere ıslahı yapılacak ve yaklaşık 320 hektarlık tarım arazisi taşkın riskinden korunmuş olacak."

Çalışmalar kapsamında toplamda 780 bin metreküplük kazı ve 27 kilometrelik tahkimat işlemi yapıldığını bildiren Fırat, bu çalışmaların sonunda vatandaşların arazilerini daha güvenli bir şekilde ekebileceğini dile getirdi.

Sazlıca köyü sakinlerinden Osman Turan, daha önce derenin taşmasının tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek ıslah çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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