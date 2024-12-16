Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı

Muş Valiliği tarafından hayata geçirilen Sultan Alparslan Tekstilkent ve kent genelindeki çeşitli atölyeler, binlerce kişiye iş kapısı açmayı başardı. Devletin sağladığı destekler ile tekstil sektörünün hızla geliştiği Muş'ta, kurulan fabrikalar işsizliği azaltırken, kentin ekonomisine de önemli katkılar sunuyor.

Valiliğin, batıya göç etmek isteyen gençlere kendi bölgelerinde iş imkanı sağlamak amacıyla dört yıl önce başlattığı "Tekstilkent" projesi, çok sayıda insana istihdam olanağı sunmakta. Bu fabrikalarda üretilen ürünler, çevre illere ve yurtdışına ihraç ediliyor.

Sungu beldesindeki tekstil fabrikasının sahibi Veysel Karayel, "2010 yılında devlet destekleri ile kentin farklı bölgelerinde kurduğumuz fabrikalarda 5 bini aşkın kişi çalışmakta" dedi. Kent genelinde 102 tekstil fabrikası ve atölye aktif olarak üretim yapıyor ve buradan çıkan ürünler arasında gömlek, pantolon, çocuk ve spor kıyafetleri yer alıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç gibi 32 ülke bulunmakta. Bu sektör, ilin ekonomisine yıllık 500 milyon lira katkı sağlamakta.

Karayel, "Kurduğumuz üç atölyede 200 kişiyi istihdam ediyoruz ve günde yaklaşık 5 bin bayan gömleği üretiyoruz. Devletimizin sağladığı Sigorta, İŞKUR ve KOSGEB destekleri sayesinde çalışan sayımızı her geçen gün artırmaktayız. Önceden büyük şehirlere göç etmek zorunda kalan pek çok vatandaş, buradaki fabrikaların açılmasıyla geri döndü" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan Hülya Arat ise "Özellikle kadınların çalışabileceği güzel bir çalışma ortamı oluşturuldu. Kadınlarda bir öz güven oluştu. Tıpkı benim gibi pek çok kadın, kendi ayaklarımızın üzerinde durma fırsatı buldu. Burada elde ettiğim ücret ile hem aile bütçeme katkı sağlıyorum hem de kendi çeyizimi hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin farklı noktalarında açılan atölye ve fabrikalar, binlerce kişiye iş kapısı oldu. Devletin sunduğu desteklerle tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, kurulan fabrika ve atölyeler kentte hem işsizliğin azalmasına hem de ekonomiye önemli katkı sunuyor. Valiliğin çalışmak için batıya gitmek isteyen gençlerin kendi memleketlerinde iş bulmalarına olanak sağlamak için 4 yıl önce hayata geçirdiği "Tekstilkent" projesi de birçok kişiye iş imkanı sağladı.

Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin farklı noktalarında açılan atölye ve fabrikalar, binlerce kişiye iş kapısı oldu. Devletin sunduğu desteklerle tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, kurulan fabrika ve atölyeler kentte hem işsizliğin azalmasına hem de ekonomiye önemli katkı sunuyor. Valiliğin çalışmak için batıya gitmek isteyen gençlerin kendi memleketlerinde iş bulmalarına olanak sağlamak için 4 yıl önce hayata geçirdiği "Tekstilkent" projesi de birçok kişiye iş imkanı sağladı.