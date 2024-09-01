Muş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muş'ta Trajik Kazanın Detayları

Muş-Bingöl kara yolunun 40. kilometresinde yer alan Bozbulut köyü mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, bir otomobilin yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarpmasıyla başladı. Bu sırada arkadan gelen bir saman yüklü kamyonet, önündeki otomobile ve hayvanlara çarparak durdu.

Kaza Sonrası Ekipler Olay Yerinde

Meydana gelen kazada, 06 DCT 774 plakalı otomobilin sürücüsü Saliha Bağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca, otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Kaza sonucunda maalesef çok sayıda koyun da telef oldu. Olay yerine ulaşan AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere incelemelere başladı.

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.