Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

Muş'ta Şarampole Devrilen Araçta Acı Kaza

Muş'ta, Murat Köprüsü yakınlarında gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, 41 yaşındaki Fuat Yonat yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü Fuat Yonat olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mazlum Yonat yaralandı.

Hızla Olay Yerine Müdahale

Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mazlum Yonat, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın sebebi henüz netlik kazanmazken, olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.