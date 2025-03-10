Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:18
Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

7 Mart'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde, durumundan şüphelenilen bir İran uyruklu kişiye yönelik iç beden muayenesi yapıldı. Bu muayenede, 53 parça halinde toplam 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ayrıca, narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, peynir bidonu içine gizlenmiş şekilde 287 gram esrar, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 560 bin makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün de bulundu. Bu operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 53 parça halinde toplam 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 53 parça halinde toplam 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirildi.

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