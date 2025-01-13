Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 zanlı tutuklandı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğucak köyünde yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticareti üzerine önemli bir bilgiye ulaştı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

8-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve ek yerlerinde yapılan arama neticesinde 49 parça halinde toplam 611 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 3 zanlı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.