Muş'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 4 Tutuklama

Muş'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Muş'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 12 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, yasa dışı bahis ve para nakline aracılık eden kişilere yönelik yapılan bir dizi çalışmanın parçası olarak niteleniyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.