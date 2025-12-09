Muş’ta Yoğun Kar: Hasköy-Mutki Yolu 0-11. kilometre Kapandı

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipinin etkisiyle ulaşımda aksama yaşandı.

Hasköy-Mutki Yolu'nun 0-11. kilometreleri arasında yol, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri bölgeye intikal ederek kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı; ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyor.

Sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

