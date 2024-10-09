Muş'ta Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Muş'ta Yolcu Otobüsü Yangını

Muş'ta seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan bir yolcu otobüsü tamamen alevler içinde kaldı. Van'dan Samsun'a gitmekte olan 60 TY 677 plakalı otobüs, Gedik rampası mevkisinde alev aldı.

Alevleri Fark Eden Sürücü Önlem Aldı

Yangını fark eden otobüs şoförü hemen aracı yolun kenarına çekerek, içindeki yolcuları güvenli bir şekilde indirdi. Olay sonrası sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Aldı

Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün tümünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yoğun bir mücadele verdi ve yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak otobüs, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde İleri Devam Etti

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Otobüsteki 10 yolcu, firma yetkilileri tarafından getirilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.