Muş'ta Yolcu Otobüsünde Eroin Midesinde Taşınırken Ele Geçirildi

Muş'ta, 25 Aralık'ta gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu büyük bir başarıya imza attı. Şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, şüpheli S.S.'nin midesinde, kapsüllere konularak taşınan toplamda 842 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen S.S.'yi gözaltına aldı. Otobüs, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu ve şüpheli hastaneye götürülerek iç beden muayenesi ve tomografi görüntülemesi yapıldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin midesinde 84 kapsül içinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak, şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklandı.

Bu tür operasyonlar, Muş'ta uyuşturucu trafiğinin önlenmesi için büyük bir önem taşıyor ve emniyet güçlerinin kararlılığı ile devam edeceği bildiriliyor.

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.