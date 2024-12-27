DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

Muş'ta Yolcu Otobüsünde Eroin Midesinde Taşınırken Ele Geçirildi

Muş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin midesinde 842 gram eroin bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:04
Muş'ta Yolcu Otobüsünde Eroin Midesinde Taşınırken Ele Geçirildi

Muş'ta, 25 Aralık'ta gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu büyük bir başarıya imza attı. Şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, şüpheli S.S.'nin midesinde, kapsüllere konularak taşınan toplamda 842 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen S.S.'yi gözaltına aldı. Otobüs, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu ve şüpheli hastaneye götürülerek iç beden muayenesi ve tomografi görüntülemesi yapıldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin midesinde 84 kapsül içinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili olarak, şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklandı.

Bu tür operasyonlar, Muş'ta uyuşturucu trafiğinin önlenmesi için büyük bir önem taşıyor ve emniyet güçlerinin kararlılığı ile devam edeceği bildiriliyor.

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele...

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele...

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi
2
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma
4
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
5
Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi