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Muş'ta Yorgun Mermi İhalesi: 7 Yaşındaki Nisa Sönmez Hayatını Kaybetti

Muş'ta yorgun mermi isabet eden 7 yaşındaki Nisa Sönmez, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:35
Muş'ta Yorgun Mermi İhalesi: 7 Yaşındaki Nisa Sönmez Hayatını Kaybetti

Muş'ta Korkunç Bir Olay

Muş'un Yarpuzlu köyünde, 7 yaşındaki Nisa Sönmez, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, çocuğun evinin önünde otururken gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Yaralanan Nisa Sönmez, Muş Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki bir sağlık kurumuna sevk edildi.

Hayatını Kaybetti

Maalesef, tedavi gördüğü hastanede küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Nisa Sönmez'in cenazesi, köyüne kara yoluyla getirilerek burada toprağa verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay ile ilgili yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın detayları merakla bekleniyor. Bu trajik olay, yorgun mermilerin neden olduğu tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde...

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde...

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde...

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.

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