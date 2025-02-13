Muş'ta Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralı

Muş'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treni bir otomobile çarparak sürücüsünü yaraladı.

Tatvan-Elazığ seferini gerçekleştiren yük treni, Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mazlum Kandemir idaresindeki 06 AEL 613 plakalı araca çarptı.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde ulaştı. Yaralı sürücü Kandemir, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından, ekipler çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.