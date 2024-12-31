Muş'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından, yüksek rakımdaki köyler beyaz örtüyle kaplandı. Kentte üç gün önce başlayan yoğun kar, kırsal kesimlerde yaşamı zorlaştırdı.

Kar kalınlığı, merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıyongalı köyünde bir metreyi buldu. 80 haneli bu köyde, tek katlı evler karla örtüldü ve köy sakinleri, küreklerle evlerinin önünde ve damlarında biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Köylülerden Eyüp Omur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerine yaklaşık bir metre kar yağdığını belirterek, "Damların üzerinde biriken karı temizlemeye başladık. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için çok kar yağıyor. 6 ay boyunca kar yerde kalıyor. Kışın hayatımız böyle geçiyor. Zorlu kış mesaimiz başladı. Bana deseler ki 'Batıda kar yok git orada yaşa', ben orayı köyüme değişmem. Buranın havasını seviyorum." dedi.

Omur, köyün sokaklarının dar olması nedeniyle iş makinelerinin giremediğini, fakat Özel İdare ekiplerinin yollarını sürekli açtığını ve sokakları küreklerle temizlediklerini ifade etti. "Köyümüz karla kaplandı, her taraf bembeyaz," diye ekledi.

Köylülerden Alaattin Çamtosun ise kar yağışının kış yoğunluğunu getirdiğini belirtirken, "5-6 ay kar altında kalacağız. Küreklerle evlerin çevresindeki karı temizliyoruz. Çok kar yağıyor, bazen yürümekte zorlanıyoruz. Kar nedeniyle çocuklar da okula giderken zorluk çekiyor," şeklinde konuştu.

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü. Kentte, 3 gün önce etkili olan yoğun kar, kırsal kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Yukarıyongalı köyünde tek katlı evler karla kaplandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü. Kentte, 3 gün önce etkili olan yoğun kar, kırsal kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Yukarıyongalı köyünde tek katlı evler karla kaplandı.