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Muş'taki Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:31
Muş'taki Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu düşünen aileler, DEM Parti il başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü buluşan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Anne Babalar Seslerini Yükseltiyor

Eylem sırasında çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, onlara "teslim ol" çağrısında bulundu. Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararlılıklarını vurgulayarak, "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan çık gel ve devlete teslim ol. 40 yıldır DEM Parti ve PKK'nın hali budur. Milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar. DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum." dedi.

Yıllardır Hasret Çeken Aileler

8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Alaattin Koçhan, "Oğlum neredeysen bir haber ver veya gel. Senin orada ne işin var? Sen gelene kadar eylemimizi burada sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Aileler, bu şekilde eylemlerine devam ederek, yetkililere çağrıda bulunmayı hedefliyor.

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