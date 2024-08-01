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Muş'un Berivanları: Yaylada Süt Sağmanın Zorlu Yolculuğu

Muş'un Varto ilçesinde, berivanlar sıcak hava koşullarında her gün yaylaya çıkarak küçükbaş hayvanlardan süt sağlıyorlar.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:37
Muş'un Berivanları: Yaylada Süt Sağmanın Zorlu Yolculuğu

Muş'un Berivanları ve Zorlu Yolculukları

Muş'un Varto ilçesinde, sıcak hava koşullarına rağmen, her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giden berivanlar (süt sağan kadınlar) küçükbaş hayvanlardan süt sağma işlemini gerçekleştiriyorlar.

Karapınar Köyü'nden Başlayan Gün

İlçeye 75 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde, günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya başlayan berivanlar, ev işlerini tamamladıktan sonra atlarla yaylaya yola çıkıyorlar. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, koyunlardan ve keçilerden sağdıkları sütü atlara yükleyerek geri dönüyorlar.

Berivanların Deneyimleri

Berivanlardan Zeytun Aslan, "Koyun ve keçilerin sağımını yapmak için her gün atla yaylaya çıkıyoruz" diyerek bu zorlu yolculuğu anlatıyor. 32 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Aslan, "Tek geçim kaynağımız hayvancılık. 7 çocuk annesiyim. Hem işimi yapıyor hem de çocuklarımla ilgileniyorum" diye ekliyor.

Yıllara Meydan Okuyan Süreyya Kartal

Bir başka berivan Süreyya Kartal ise, "40 yıldır köyden yaylaya koyun sağmaya geliyorum. İlkbahar ayından itibaren havaların soğumasına kadar bu geleneği sürdürüyoruz" dedi. Sağdıkları sütü tereyağı ve peynir yaparak sattıklarını, kış aylarında ise kendi ihtiyaçları için peynir ve çökelek yaptıklarını aktardı.

Destek Veren Eşler

Besici Harun Aslan, yaz boyunca hayvanları yaylada otlattığını söyleyerek, "Köyde meramız kısıtlı. Bu yüzden kadınlar koyun sağmak için atla gidiyor. Bütün yük kadınlarımızın sırtında, biz de her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık...

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

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