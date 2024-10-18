Muş'un Yüksek Kesimlerine Mevsimin İlk Karı Düştü

Muş'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Muş, yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, kentteki sağanak yağışların ardından bu beyaz örtü etkisini gösterdi.

Kar Yağışı Nerelerde Etkili Oldu?

Özellikle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı zirvesi kar yağışından nasibini aldı ve beyaza büründü.

Köylülerin Yorumları

Köylülerden Mehmet Emin Koç, kar yağışının Muş'un yüksek kesimlerine düştüğünü belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." şeklinde konuştu.