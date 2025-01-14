Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli anların ve etkileyici fotoğrafların değerlendirildiği oylama sürecinin, toplumda farkındalığı artırması bekleniyor.

Vali Çakır, oylama sırasında, seçilen fotoğrafların sadece anıların değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yansıttığını ifade etti. Vali, bu tür etkinliklerin, sanatın ve haberin birleştiği önemli platformlar olduğunu vurguladı.

Bu yıl büyük ilgi gören oylama, Anadolu Ajansı'nın dünya genelindeki haberleri ve fotoğraflarıyla ilgili olarak geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı. Muş'un çeşitli bölgelerinden de katılımcıların destek verdiği oylama ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.