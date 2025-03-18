Muş Valisi Çakır, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Muş Valisi Avni Çakır, Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:23
Muş Valisi Çakır, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Vali Çakır, Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında, kahraman gaziler ve şehit aileleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çakır, şu şekilde konuştu: "Ramazanın 18. iftarını peygamber ocağında hem asker kardeşlerimizle hem de şehit aileleriyle, gazilerimizle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz şehitlerimizi rahmetle andık. 110 yıl önce Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı mücadelemiz başladı. 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hala birliğimizi bozmaya çalışanlar var. Bu birlik, beraberlik ve bayrağımızı korumak için yüzlerce şehit, gazi verdik. Hepsini rahmetle anıyorum."

Vali Çakır, her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerine sahip çıkacaklarını dile getirerek, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç ne kardeşliğimizi ne de bütünlüğümüzü bozamayacak. İlerleyen günler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin yüzyılı olacak. Şehitlerimize ne kadar duacı olsak, minnettar olsak az. Onların geride kalanları bizim en kıymetlimizdir." şeklinde konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz da katıldı.

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda bir...

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda bir...

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

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