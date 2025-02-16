Muş ve Hakkari'de 5 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Muş ve Hakkari'de Ulaşım Sorunu Devam Ediyor

Muş ve Hakkari'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipinin yol açtığı sorunlar nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 3 gündür sahada çalıştığını belirtti. Kar yüzünden kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını ifade eden Yentür, geriye kalan 4 yerleşim yerinin yolunun açılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Hakkari'de Durum Nasıl?

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı. Ancak, kapalı olan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, açılan yollarda genişletme çalışmalarını devam ettiriyor. Yüksekova'da sabah saatlerinde yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine yol açarak sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk çekmesine sebep oldu. İlçede ayrıca, çatılarda buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.