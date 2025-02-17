Muş ve Hakkari'de Kapanan Yollar Tekrar Ulaşıma Açıldı

Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kapanan 5 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:39
Muş ve Hakkari'de Kapanan Yollar Tekrar Ulaşıma Açıldı

Muş ve Hakkari'de Olumsuz hava koşulları sona erdi

Muş ve Hakkari'de, son günlerde etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşımın sağlanamadığı 5 yerleşim yerinin yolu açıldı. Muş'taki karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açma çalışmalarına hızla devam ederken, genişletme çalışmaları da sürdürülüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Yentür, kapalı olan 4 yerleşim yerinin yolunu açtıklarını ifade ederek, bazı bölgelerde genişletme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hakkari'deki Çalışmalar

Hakkari'de ise karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çalışmalar gerçekleştirdi. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda yolu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

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