Musa ve Teslime Yiğitoğlu: Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Koruyucu Aile Olmanın Getirdiği Mutluluk

Karaman'da yaşayan Musa ve Teslime Yiğitoğlu çifti, evlatlık edindikleri ve koruyucu aile oldukları 3 çocukla hayatlarını renklendirdi. Çocuklarla birlikte mutlu bir aile oluşturan çift, bu deneyimin kendilerine kattığı anlamı paylaştı.

Uzun Süreli Evlat Hasreti

İkili, evliliklerinde çocuk sahibi olamadıkları için evlat hasretini dindirmek amacıyla koruyucu aile olmaya karar verdiler. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 2019'da başvurduktan bir yıl sonra, 2,5 ve 4 yaşındaki iki kız kardeşe koruyucu aile olarak seçildiler ve 2022'de bir bebeği de evlat edindiler.

Musa Yiğitoğlu'ndan Duygusal Açıklama

47 yaşındaki Musa Yiğitoğlu, koruyucu aile olma kararı alırken aile büyüklerinin kendilerine yönlendirdiğini ve düşündüğünün aksine çocukların gelişiyle hayatlarının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı:

Çocukların Gelişi İle Hayatın Renklenmesi

Çocukların evlerine gelmesiyle birlikte hayatlarının daha anlamlı ve neşeli hale geldiğini belirten Musa, iş yerindeyken bile çocuklarını görmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Yeni Bir Yuva Yaratmak

Anne Teslime Yiğitoğlu da çocuklarla birlikte aile olmanın anlamını daha iyi kavradığını dile getirerek, çocukların hayatlarına kattığı renk ve sevgi dolu anları şöyle ifade etti:

Aile, çocuklarının rahat etmesi için daha geniş bir eve taşınıp 2+1 evlerini değiştirerek, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirdiler. Teslime Yiğitoğlu, çocuklarıyla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiklerini, günlerinin çocuklara göre düzenlendiğini belirtti.

Gelecek Hayalleri ve Eğitim

İkili, çocuklarının iyi bir eğitim alarak vatana ve millete hayırlı evlatlar olması için hayaller kurduklarını ifade ederken, bu yolda destek olacak herkese koruyucu aile olmanın faydalarını tavsiye ettiler.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.

Karaman'da 2 kardeşe koruyucu aile olan, bir çocuğu da evlatlık edinen Teslime ve Musa Yiğitoğlu çiftinin yaşamı, kendilerine annelik ve babalık duygusunu yaşatan çocuklarla değişti.