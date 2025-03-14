Müsavat Dervişoğlu Adana'da İftar Programında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da düzenlenen iftar programında çözüm önerilerini paylaştı ve ülke meselelerine değindi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:31
Müsavat Dervişoğlu Adana'da İftar Programında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'daki İftar Programına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Etkinlik, merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşti.

Ülke Sorunlarına Çözüm Önerileri

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, partilerinin millet tarafından kurulduğunu ve yaşatıldığını vurguladı. Ülkenin tüm meselelerine dair çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Dervişoğlu, "Sadece problemleri tespit etmekle yetinmiyoruz, çözüm noktasında da gayret sarf ediyor ve projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerden birini bu hafta kamuoyuyla paylaştık. Adına 'refah paketi' dediğimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. İktidar ne yapacak göreceğiz" diye konuştu.

Kapılarının Herkese Açık Olduğunu Vurguladı

Dervişoğlu, hiçbir siyasi partiyle iletişim kurmaktan kaçınmadığını ifade ederken, bu konuda şunları söyledi: "Bizim görüşlerimiz net. Gelip bize anlatacakları bir şey olmadığı için zaten randevu talebinde bile bulunmadılar. Sen bana ne bilgisi vereceksin. Konuyla ilgili bize bilgi vermesi gerekenler İmralı postacıları değildir. İster bilgi vermek, ister hesap vermek için kapımızı çalmak istiyorlarsa buyursun Recep Tayyip Erdoğan bizimle otursun, konuyu konuşalım. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organları, MİT müsteşarı ile konuşalım. Devlet adına bizi bilgilendirmek istiyorlarsa kapımız açıktır ama teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız."

Türkiye'nin Birliği İçin Mücadeleye Devam

Dervişoğlu, her zaman olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'nin birliğinden yana olacağını belirtti. Milleti gerçeklerle ve doğrularla buluşturma mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Bakan Yerlikaya'dan Sahipsiz Hayvanlar İçin Video Konferans Toplantısı
5
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
6
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın