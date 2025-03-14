Müsavat Dervişoğlu Adana'da İftar Programında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'daki İftar Programına Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Etkinlik, merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşti.

Ülke Sorunlarına Çözüm Önerileri

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, partilerinin millet tarafından kurulduğunu ve yaşatıldığını vurguladı. Ülkenin tüm meselelerine dair çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Dervişoğlu, "Sadece problemleri tespit etmekle yetinmiyoruz, çözüm noktasında da gayret sarf ediyor ve projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerden birini bu hafta kamuoyuyla paylaştık. Adına 'refah paketi' dediğimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. İktidar ne yapacak göreceğiz" diye konuştu.

Kapılarının Herkese Açık Olduğunu Vurguladı

Dervişoğlu, hiçbir siyasi partiyle iletişim kurmaktan kaçınmadığını ifade ederken, bu konuda şunları söyledi: "Bizim görüşlerimiz net. Gelip bize anlatacakları bir şey olmadığı için zaten randevu talebinde bile bulunmadılar. Sen bana ne bilgisi vereceksin. Konuyla ilgili bize bilgi vermesi gerekenler İmralı postacıları değildir. İster bilgi vermek, ister hesap vermek için kapımızı çalmak istiyorlarsa buyursun Recep Tayyip Erdoğan bizimle otursun, konuyu konuşalım. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organları, MİT müsteşarı ile konuşalım. Devlet adına bizi bilgilendirmek istiyorlarsa kapımız açıktır ama teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız."

Türkiye'nin Birliği İçin Mücadeleye Devam

Dervişoğlu, her zaman olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'nin birliğinden yana olacağını belirtti. Milleti gerçeklerle ve doğrularla buluşturma mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sol 2), partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.