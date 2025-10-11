Müsavat Dervişoğlu Mut'ta: 'Birlik ve Beraberlik' İçin Ortak Mücadele

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:45
2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen "2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"ne katıldı ve Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki stantları gezdi.

Parkta vatandaşlarla sohbet eden Dervişoğlu, kendisine ikram edilen ürünleri tadarken Mut'ta her zaman kendini evinde hissettiğini söyledi.

Burnundan ameliyat olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Geçenlerde hastalık münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı bize geçmiş olsun dileklerini iletti. O geçmiş olsun dileklerini iletirken bir el sıkışmışlığımız sosyal medyada bayağı yer edindi. Ben birinin elini sıkar ya da biriyle görüşürüm diye benim fikirlerimin ve karakterimin değişeceğine kimse inanmasın. Ben milletimin yanındayım. Siz bana ne derseniz, ben sizin sesiniz olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, siyasette artık aranılanın samimiyet ve güven olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sizin bana duyduğunuz güveni kaybetmemek için Cenab-ı Allah'a gece gündüz yalvarıyorum. Sizin başınızı yere eğdirmemek için de elimden gelen mücadeleyi vermeye devam ediyorum. Akıttığınız terin karşılığını almanızı sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğim."

Konuşmasını, "Bu ülkenin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin muhafaza edilmesi için sizlerle ortak mücadeleyi sürdüreceğim." sözleriyle noktaladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (ortada), "2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"ne katıldı. Dervişoğlu, kendisini karşılayanlarla selamlaştı.

