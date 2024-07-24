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Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında Önemli Açıklamalar

Dervişoğlu, sahipsiz köpeklerden Türkiye'nin ekonomik sorunlarına kadar birçok konuyu ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:38
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında Önemli Açıklamalar

Müsavat Dervişoğlu'nun Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Sahipsiz Köpekler Sorunu

Dervişoğlu, Türkiye'deki sahipsiz ve başıboş köpek sürülerinin bir sağlık ve güvenlik sorunu olduğunu belirterek, "Bu sorunu ölüm ve yok etme ile değil, hayır ile ele alacağız," dedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Konuşmasına 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başlayan Dervişoğlu, Temmuz ayının Türk tarihindeki önemine dair değerlendirmelerde de bulundu.

Yunanistan ile Eğitim Sorunları

Heybeliada Ruhban Okulu’na dair tartışmalara değinen Dervişoğlu, Yunanistan'ın Türk okullarını kapatma kararını eleştirerek, Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

Ekonomi Politikaları Eleştirisi

Dervişoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını hatırlattı ve Türkiye'nin kredi notunun artışının, hangi ülkelerle aynı seviyeye geldiğini ele aldı.

Emekli Maaşlarına Yapılan Zammın Eleştirisi

En düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştiren Dervişoğlu, resmi kaynakların maliyetlerini karşılaştırarak hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Düzenlemeler

Dervişoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nu eleştirerek, sorunun çözümünde ortak akıl ve emek vurgusu yaptı.

Varlığını Türk Varlığına Adamış Bir Ülke Evladı

Dervişoğlu, kamuoyunda tartışılan "154'ler" konusuna da değinerek, bu tartışmalarda kendisini kimseyle eşitlememesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda Dervişoğlu, İYİ Parti olarak toplumun seferberliğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

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