DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,05%
ALTIN
4.586,74 -0,53%
BITCOIN
4.491.012,51 -0,12%

MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı — Tema: Peygamberimiz, Cami ve Namaz

MÜSDAV ve Diyanet işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular TFSF üzerinden başladı; son tarih 14 Eylül.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:31
MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı — Tema: Peygamberimiz, Cami ve Namaz

MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması'na Başvurular Başladı

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular resmen başladı. Yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutladığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" temasıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru ve Katılım

Başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Başvuruların son tarihi 14 Eylül olarak açıklandı. Yarışmada dereceye giren eserler ilgili hafta kapsamında sergilenecek.

Amaç ve Değerlendirme Kriterleri

Yarışmanın amacı, fotoğraf sanatçıları aracılığıyla camiler ve din görevlilerinin toplum hayatındaki rolünü belgelemek ve bu alanda kalıcı bir görsel arşiv oluşturmaktır. Eserlerin sanatsal değeri ve temaya uygunluğu titizlikle değerlendirilecektir.

Seçici Kurul

Yarışmanın seçici kurulunda şu isimler yer alıyor: Fırat Yurdakul (Türk Kızılay İçerik Yönetimi Müdürü), Aykut Ünlüpınar (Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü), Ümit Bektaş (Reuters Türkiye Temsilcisi) ile fotoğraf sanatçıları Engin Uzun, Hamit Yalçın ve Muhammed Gün.

Ödüller ve Geçen Yılın Katılımı

Geçen yıl 67 ilden 718 fotoğrafçının 3.085 eserle katıldığı yarışmada bu yıl ödül dağılımı şu şekilde bildirildi: Birinci 30.000 TL, İkinci 25.000 TL, Üçüncü 20.000 TL. Sergileme ödülü kapsamında en fazla 30 eser seçilecek ve her bir sergileme ödülüne 3.000 TL verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü 10.000 TL olarak açıklandı. Sergi ve ödül töreni tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

MÜSDAV'dan Mesaj

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Amacımız, bu etkinliği geleneksel hale getirerek toplumda farkındalık oluşturmak. Bu yıl ayrıca, alemlere rahmet Hz. Peygamber'in doğumunun 1500. yılına denk gelmesi sebebiyle yarışma bizler için ayrı bir önem taşıyor. Fotoğraf sanatçılarımızdan beklentimiz, camilerdeki ibadet ve sosyal yaşamı, namazın birey ve toplum üzerindeki etkilerini sanatsal bir dille ifade etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı...

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle düzenlediği "MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı...

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Erdoğan: Türkiye, İran'ın nükleer müzakerelerine desteğini sürdürecek
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye