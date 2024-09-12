DOLAR
33,87 0,27%
EURO
37,58 -0,47%
ALTIN
2.787,33 -1,52%
BITCOIN
1.969.571,3 -1,08%

MÜSİAD Arnavutluk Şubesi Resmi Olarak Açıldı

MÜSİAD Arnavutluk şubesi, Tiran'da düzenlenen açılış töreniyle faaliyete geçti. Türk ve Arnavut iş dünyası buluştu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:43
MÜSİAD Arnavutluk Şubesi Resmi Olarak Açıldı

MÜSİAD Arnavutluk Şubesi Tiran'da Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen özel bir törenle yeni şubesini açtı. Açılış etkinliğine, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türk Büyükelçi Tayyar Kağan Atay ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş gibi önemli isimler katıldı.

İşbirlikleri Gelişiyor

Bakan Yardımcısı Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin güçlü bir büyüme ivmesi kazandığını belirtti. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin her geçen gün daha da geliştiğine vurgu yaparak, "Dost ülke Arnavutluk ile olan ticari işbirliğimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletiyoruz," dedi.

Yeni Şubenin Önemi

Büyükelçi Atay, yeni açılan şubenin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. Atay, "Arnavut kardeşlerimizin şubeye gösterdiği ilgi de bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

MÜSİAD'ın Gücü

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş, derneğin dünya genelinde toplam 183 temsilciliği bulunduğunu ve 14 binden fazla üyeye ev sahipliği yaptığını duyurdu. Altunbaş, sadece iktisadi amaçlarla hareket etmediklerini, ayrıca manevi değerlere de önem verdiklerini belirtti.

Tarihi Bir Gün

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, törene katılan misafirlere teşekkür ederek, "Bugünün tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum; önümüzdeki dönemlerde bu başarıları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız," dedi.

İş Dünyası Buluşması

Açılışın ardından, MÜSİAD Arnavutluk şubesi himayesinde Türkiye, Arnavutluk ve diğer ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla B2B formatında bir toplantı gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Fatih'te Metruk Bina Çöktü: Ekipler İncelemelere Devam Ediyor
4
Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Silahlı Saldırı: 14 Ölü
5
Şırnak'taki Hastane İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
İsrail Ordusunun Tubas Çekilişi: Baskın Sonrası Gelişmeler

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!