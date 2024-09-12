MÜSİAD Arnavutluk Şubesi Resmi Olarak Açıldı

MÜSİAD Arnavutluk Şubesi Tiran'da Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen özel bir törenle yeni şubesini açtı. Açılış etkinliğine, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türk Büyükelçi Tayyar Kağan Atay ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş gibi önemli isimler katıldı.

İşbirlikleri Gelişiyor

Bakan Yardımcısı Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin güçlü bir büyüme ivmesi kazandığını belirtti. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin her geçen gün daha da geliştiğine vurgu yaparak, "Dost ülke Arnavutluk ile olan ticari işbirliğimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletiyoruz," dedi.

Yeni Şubenin Önemi

Büyükelçi Atay, yeni açılan şubenin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. Atay, "Arnavut kardeşlerimizin şubeye gösterdiği ilgi de bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

MÜSİAD'ın Gücü

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş, derneğin dünya genelinde toplam 183 temsilciliği bulunduğunu ve 14 binden fazla üyeye ev sahipliği yaptığını duyurdu. Altunbaş, sadece iktisadi amaçlarla hareket etmediklerini, ayrıca manevi değerlere de önem verdiklerini belirtti.

Tarihi Bir Gün

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, törene katılan misafirlere teşekkür ederek, "Bugünün tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum; önümüzdeki dönemlerde bu başarıları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız," dedi.

İş Dünyası Buluşması

Açılışın ardından, MÜSİAD Arnavutluk şubesi himayesinde Türkiye, Arnavutluk ve diğer ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla B2B formatında bir toplantı gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.