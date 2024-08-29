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MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan Enflasyon Muhasebesi Açıklaması

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyon muhasebesinde küçük işletmelere yönelik kolaylıkların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:56
MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan Enflasyon Muhasebesi Açıklaması

MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan Enflasyon Muhasebesi Değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2023 yılı itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerin enflasyon düzeltmesi kapsamı dışında bırakılmasının küçük işletmelere önemli bir destek olduğunu ifade etti. Asmalı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konudaki değerlendirmelerine de değinerek, "Ekonomimizin lokomotifi olan küçük işletmelerimiz adına bu durum memnuniyet verici bir gelişme olmuştur." dedi.

Yeni Kararlar ve Teşekkür

Bakan Şimşek, iş dünyasının talepleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik yeni kararlar alacaklarını belirtmişti. Bu bağlamda, 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkardıklarını açıkladı.
Asmalı, bu nedenle başta Bakan Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimine teşekkürlerini sundu.

Dikkat Çekici Uyarılar

Asmalı, enflasyon düzenlemesinin ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açma potansiyeli taşıdığını belirterek, MÜSİAD olarak ekonomi yönetimini dengeli bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. "Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farkların vergi kapsamı dışında tutulması önemlidir. Bu düzeltme, finansal tabloların gerçek durumunu yansıtmak için uygulanıyor." dedi.
Ayrıca, enflasyon düzeltmesi uygulamasının yılda bir kez yapılmasının daha uygun olacağını vurguladı.
Asmalı, bu farkların vergilendirilmesinin yatırımcı güvenini sarsma riski taşıdığını vurgulayarak, bu farkların vergi kapsamı dışında kalması gerektiğini yineledi.

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