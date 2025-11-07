MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu

MÜSİAD Gaziantep Şubesi ile Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) iş birliğiyle gerçekleştirilen "KKTC’de Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik yapısı, yatırım ortamı ve geleceğe dönük fırsatlar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Program ve katılımcılar

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, KATODER Başkanı Sabiha Gül, iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD Gaziantep üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarını Özdurdu, Gül, İzmen ve Sökücü gerçekleştirdi.

Vurgulanan ana mesajlar

Furkan Özdurdu, KKTC’nin Türkiye için yalnızca stratejik bir ortak değil aynı zamanda tarihî, kültürel ve ekonomik açıdan ayrılmaz bir kardeş ülke olduğunu belirterek, enerji, turizm, gıda, inşaat malzemeleri, eğitim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda kalıcı iş birlikleri hedeflediklerini söyledi. Özdurdu, Gaziantep’in üretim gücü ile KKTC’nin stratejik konumunun birleşmesinin ekonomik potansiyeli güçlendireceğini vurguladı.

Sabiha Gül, sivil toplumun kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek Türkiye-KKTC ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Kerem İzmen ise Gaziantep iş dünyasının dinamizminin KKTC için ilham verici olduğunu belirtirken, Abdulkadir Sökücü Gaziantep ve Lefkoşa arasındaki kardeşliğin kültürel ve ekonomik iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Yatırım fırsatları ve sunum

Programın ana sunumunu yapan Durali Güçlüsoy, KKTC’nin stratejik konumu, yatırımcı dostu politikaları ve gelişen altyapısının altını çizdi. Güçlüsoy, serbest bölgeler, organize sanayi alanları, teknoloji gelişim merkezleri, turizm, eğitim ve enerji sektörlerinde önemli yatırım fırsatları bulunduğunu aktardı.

Etkinlik, Müsteşar Durali Güçlüsoy ve KATODER Başkanı Sabiha Gül’e takdim edilen plaketlerle sona erdi. Tören, tüm protokol üyelerinin ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİ TARAFINDAN, ULUSLARARASI KALKINMA TOPLUM VE DÜŞÜNCE DERNEĞİ (KATODER) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "KKTC’DE EKONOMİYE GENEL BAKIŞ VE YATIRIM FIRSATLARI" PROGRAMINDA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK YAPISI, YATIRIM ORTAMI VE GELECEĞE DÖNÜK FIRSATLARI ELE ALINDI.