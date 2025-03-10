MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan İftar Programında Önemli Mesajlar

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Adıyaman'da terörden arındırılmış bir Türkiye'nin önemi hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:15
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan İftar Programında Önemli Mesajlar

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Adıyaman'da İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Adıyaman'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Asmalı, Türkiye'nin sürekli büyüyen bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam etmektedir," dedi.

Önemli Yatırım Adımları ve Ekonomik Sıçrama

Son 20 yılda gerçekleşen büyük yatırım adımlarının sonuç verdiğini belirten Asmalı, "Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar ülkemiz bugün devasa hamleler gerçekleştirebiliyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesindedir," şeklinde konuştu.

İş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Asmalı, "MÜSİAD olarak, tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemizin refahına karşı oynanacak tüm oyunları, hep birlikte bozmalıyız," dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve Enflasyon Mücadelesi

Asmalı, Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin başladığını ve cari açığın düştüğünü duyurdu. "Ekonomide toparlanma başladı. Cari açığımız düşüyor, Merkez Bankası rezervleri artmaya başladı, kur korumalı mevduat sorun olmaktan çıkıyor, dış finansman maliyeti oldukça azaldı," ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki düşüşler hakkında da konuşan Asmalı, "Tüm ekonomi yönetimine bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Enflasyon %40'ın altına düştü. Bu konuda büyük bir mücadele yürütülüyor. Bizler de buna destek olmalıyız," diyerek sözlerini tamamladı.

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