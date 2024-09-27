MÜSİAD Heyeti New York'ta Önemli Temaslarda Bulundu

MÜSİAD Heyetinin New York Gezisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), New York'ta üst düzey temaslar gerçekleştirdi.

Üst Düzey Etkinlikler

Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikalı iş insanlarıyla bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik toplantılar düzenledi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile İş Birliği

New York'ta Turkish American Steering Committee (TASC) ile ortak bir etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat bu etkinliğe katıldı. Toplantıda Türkiye'nin yatırım fırsatları değerlendirildi.

Gala Yemeği ve Önemli Mesajlar

TASC tarafından düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir araya gelerek, göç ve terörle mücadele gibi konulara dikkat çekti. Erdoğan, törende MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve diğer katılımcılara plaket takdim etti.

15. Türkiye Yatırım Konferansı

MÜSİAD heyeti, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Burada Türkiye'nin yatırım fırsatları ve ticari ilişkileri ele alındı.

Yatırım Konferansı Resepsiyonu

New York Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda, Türk ve Amerikalı iş insanları arasında önemli görüşmeler yapıldı.

BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında insan hakları ihlallerine dikkat çektiği ve küresel adaletsizlik konusundaki vurgusu büyük bir yankı uyandırdı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu duruşu takdir ederek Türkiye’nin kararlılığını yineledi.

MÜSİAD, uluslararası platformlarda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal vizyonunu temsil etmekte kararlıdır.