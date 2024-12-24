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MÜSİAD Heyeti, Suriye'yi Ziyaret Ederek Ekonomik İşbirlikleri Kurdu

MÜSİAD heyeti, Esed rejiminin çökmesi ardından Suriye'de iş fırsatları ve ekonomik işbirlikleri oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:23
MÜSİAD Heyeti, Suriye'yi Ziyaret Ederek Ekonomik İşbirlikleri Kurdu

MÜSİAD Heyeti, Suriye'yi Ziyaret Ederek Ekonomik İşbirlikleri Kurdu

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) heyeti, Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye’nin yeniden inşası ile ilgili temaslarda bulunmak üzere bu ülkeyi ziyaret etti. Heyet, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar liderliğinde İdlib, Halep ve Şam’da Suriyeli işadamları ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Stratejik İşbirlikleri Ele Alındı

Görüşmelerde, Suriye’nin ticaret, sanayi ve insani yardım konularındaki ihtiyaçları ve iş fırsatları üzerine stratejik işbirlikleri değerlendirildi. Yarar, Suriye’ye yapılan ziyareti, iş imkanları ve yeniden inşa süreçlerinde önemli fırsatlar oluşturma amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İş Yatırımları Hakkında Görüşmeler Yapıldı

Erol Yarar, Şam’da yeni yönetimin Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ile bir araya gelerek, iş ve yatırım imkanlarını görüştü. Yarar, MÜSİAD’ın sadece bir iş derneği değil, aynı zamanda uluslararası iktisat stratejisi geliştiren bir kuruluş olduğunu belirtti.

Suriye'deki İş İnsanlarından Davetler

Suriye İş İnsanları Derneği Başkanı Yamen Şami, MÜSİAD ile yürütülen görüşmelerde uluslararası ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefinin altını çizdi. Şami, "İlk olarak Türkiye ile ilişkileri başlattık," dedi.

Dernek üyesi Ahmed Abdulgafur ise Türkiye'den Suriye'ye gelen MÜSİAD heyetinin bölgede yaptığı toplantılar sonucunda önemli adımlar atıldığını vurguladı ve tüm yatırımcıları Suriye’ye yatırım yapmaya davet etti. "Ülkemiz herkese açıktır," ifadelerini kullandı.

Yeni Projeler ve İşbirlikleri

Şam’daki görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari işbirliklerini artıracak birçok yeni projenin üzerinde durulduğunu belirten Mahmud Ez-Zeyn, Türk iş insanlarının inşaat alanındaki deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade etti. Zeyn, "Özgür Suriye ekonomisinin yeniden inşasında birlikte olmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

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