Musica Mundi, İlk Konserini CSO Ada Ankara'da Gerçekleştirdi

Musica Mundi, bu yıl kurulan ve Türkiye'deki birkaç "eski müzik" topluluğundan biri olma özelliğini taşıyan oda orkestrası, CSO Ada Ankara'da düzenlediği ilk konserle müzik tutkunlarını bir araya getirdi.

"Gece ve Müzik" başlıklı etkinlik CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri kapsamında, Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirildi. Konserde, topluluğun kurucularından olan CSO Müdürü ve flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer ile fagot sanatçısı Kani Utku Suna solist olarak sahne aldı.

18. yüzyıl Avrupa'sına ait eserleri seslendiren Musica Mundi, toplamda 14 sanatçıdan oluşmakta. Müzisyenler, tarihi müziğin özünü yansıtmak için modern enstrümanlar yerine, organik tınılar elde etmek amacıyla bağırsak telleri kullandı. Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer ise bu konser için barok flüt tercih etti.

Orkestra, konserlerine ünlü besteci Antonio Vivaldi'nin "Kış" adlı keman konçertosunun ikinci bölümündeki 8 numaralı eserle başladı. Daha sonra, flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer'in solist olarak seslendirdiği Vivaldi'nin 10 numaralı "La Notte/Gece" eseri ile devam etti. Konser, Vivaldi'nin Fagot Konçertosu ve Francesco Manfredini'nin 3 numaralı konçertosu ile sona erdi.

Konserde kemanda Özgür Baskın, Ana Albero, Yusuf Yalçın, Elif Ece Kaya, Yunus Asilkan Çelik; viyolada Denizsu Polat, Tijana Silinger; viyolonselde Yusuf Çelik, Hakan Hürkan Şahin; kontrbasta Gizem Sözeri Tatlıcı; klavsende Burak Basmacıoğlu ve lüt-gitar duo olarak Sarper Dağtekin sahnede yer aldı.