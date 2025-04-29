Musiki Muallim Mektebi'nin 100. Yılına Özel Çalıştay Düzenlendi

Musiki Muallim Mektebi 100 Yaşında!

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), tarihi bir anı ölümsüzleştirmek amacıyla "100. Yılında Musiki Muallim Mektebi I. Ulusal Çalıştayı" düzenledi. Etkinlik, üniversitenin Halkalı Kampüsü Nizamülmülk Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Müzik Eğitiminin Geçmişi ve Geleceği Tartışıldı

Çalıştayda, müzik öğretmenliği alanındaki eğitim süreçlerinin geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Bu kapsamda, çalıştayın yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Süleyman Erguner, müziği öğretmenin önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Müzik öğretmenleri olarak öğrencilerimize müziği sevdirmekle, müzik kültürünü aşılamakla mükellefiz." dedi.

Erguner, İstiklal Marşı ile ilgili çalışmalarını da paylaştı. "Marşın okunmayan 8 kıtasını aynı besteyle uyarladım ve düzenledim. Hızlıca yaptığımız o kayıtta 10 kıta okundu. Şu anda YouTube'da dönmekte ve izlenmesi 2 milyona yaklaşıyor." diyerek projenin geniş yankı bulduğuna dikkat çekti.

Çalıştay, Tarihsel Duyarlılık ve Değerbilirlik Örneği

Endonezya'dan çevrim içi katılan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, müzik eğitiminin önemine vurgu yaparak, Türk müziği ve branşları konusunda eğitim kurumlarının üzerine düşen sorumlulukları dile getirdi. İZÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Güney ise, zengin oturumlar ve panellerle dolu bir program hazırlandığını belirtti.

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Uçan, çalıştayı düzenleyenleri tebrik ederek, "Bu çalıştay, nesnel bir tarihsel duyarlılığın örneğini oluşturuyor. Program, Türkiye müzik eğitimine dair 5 ana konu etrafında şekillenmiştir." şeklinde konuştu.

Açılışta Müzik Performansı

Açılışta, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş de konuşmalar gerçekleştirdi. Programda, İZÜ Müzik Korosu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını canlı müzikle seslendirdi.

Gelecek İçin Umut Verici Görüşmeler

Çalıştay süresince, Musiki Muallim Mektebi'nin eğitimdeki rolü, eğitici kimliği ve müzik eğitimindeki katkıları üzerine tartışılacak. Ayrıca, müzik öğretmenliği bölümlerinin akademik ve sosyal alanlarda işbirliği yapabileceği çözüm önerileri üzerinde durulacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından Musiki Muallim Mektebinin 100. yılını kutlamak amacıyla "100. Yılında Musiki Muallim Mektebi I. Ulusal Çalıştayı" düzenlendi.