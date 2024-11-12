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Musk'ın 'America PAC'ı, Trump İçin 200 Milyon Dolar Harcadı İddiası

Elon Musk'ın kurduğu 'America PAC', Trump’ın seçim kampanyasına yaklaşık 200 milyon dolar destek verdiği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:58
Musk'ın 'America PAC'ı, Trump İçin 200 Milyon Dolar Harcadı İddiası

Musk’ın ‘America PAC’ı, Trump’a Büyük Destek Veriyor

ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin, 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişinin, adının açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamaya göre, America PAC Trump’a olan desteğini büyük bir bütçeyle sürdürmekte.

Musk’tan Seçmenlere 1 Milyon Dolar Vaadi

Musk, swing (salıncak) eyaletlerde Trump’ı destekleyen America PAC'ın kampanyası çerçevesinde, imzalayan seçmenler arasından 5 Kasım’a kadar her gün seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Bu çekilişe katılmak isteyen kayıtlı seçmenlerin, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermeleri ve anayasayı desteklediklerine dair bir taahhütname imzalamaları gerekmekteydi.

Yasal Çatışmalar

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, America PAC ve Musk’ın, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali ile siyasi taahhütte bulunmaya zorladıkları gerekçesiyle eleştiride bulundu. Krasner, bu durumun 'yasa dışı bir çekiliş' olduğunu belirterek Musk aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, Krasner’in ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve bu çekilişin devamına onay vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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