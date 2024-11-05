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Musk'ın Çekilişi Sürecek: Mahkeme Karar Verdi

ABD mahkemesi, Elon Musk'ın düzenlediği çekilişin başkanlık seçimlerine kadar devam edebileceğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:10
Musk'ın Çekilişi Sürecek: Mahkeme Karar Verdi

Musk'ın Çekilişi Devam Ediyor

Amerikan mahkemesi, ünlü iş insanı Elon Musk'ın, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" isimli siyasi eylem komitesinin yürüttüğü çekiliş ile ilgili önemli bir karara imza attı. Çekiliş, başkanlık seçimlerine kadar, yani 5 Kasım tarihine dek devam edecek.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, sürmekte olan çekiliş için acil tedbir kararı talep etmişti, ancak Yargıç Angelo Foglietta, bu talebin reddedildiğini vurguladı. Müslümanların düzenlediği etkinlik kapsamında, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül dağıtılacak.

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Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia halkını kişisel bilgilerini vermeye ve 1 milyon dolar kazanma fırsatı karşılığında siyasi taahhütte bulunmaya ikna ediyor." diyerek Musk'a karşı yasal bir işlem başlatmıştı. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, bu tür bir etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Çekilişin Kayıt Süreci

Çekilişe katılmak isteyen kayıtlı seçmenlerin, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri paylaşması ve anayasayı desteklediklerine dair bir taahhütname imzalaması gerekiyor.

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