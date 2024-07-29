Musk'ın Paylaşımı Yapay Zeka Endişelerini Artırdı

Yapay Zeka ve Siyasi Endişeler

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin yeni adayı olması beklenen Kamala Harris'in yapay zeka ile değiştirilmiş videosunu paylaşarak yeni bir tartışma başlattı. Bu durum, yapay zekanın siyasetteki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı.

Musk'ın Video Paylaşımı

Musk, videoyu sosyal medya platformu X'te "parodi" olarak nitelendirmeden paylaştı. Videoda, Harris'in sesiyle "Ben Kamala Harris, başkanlık seçimlerinde Demokratların yeni adayıyım. Biden sonunda yaşlı olduğunu kabul etti." şeklinde ifadeler yer alıyor.

Harris'in Sözcüsü Açıklamada Bulundu

Harris'in seçim kampanyası sözcüsü Mia Ehrenberg, videonun hızla yayıldığını belirterek Associated Press ile şöyle konuştu: "ABD vatandaşlarının Harris'in sunduğu güvenlik ve gerçek özgürlüğü isteyerek Musk ve Donald Trump'ın yanlış beyanlarına itibar etmeyeceklerini biliyoruz."

Uzmanlardan Değerlendirme

Dijital teknoloji uzmanı Hany Farid, yapay zeka tarafından oluşturulan sesin kalitesinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Farid, "Birçok insan sesin Harris'e ait olduğuna inanmasa da videonun sözlü anlatımı etkileyici. Ancak, bu tür yapay zeka araçlarının kamuoyuna zarar vermemesi gerektiğini unutmamalıyız." dedi.

Danışmanlık Kuruluşu Uyarıyor

Public Citizen adlı danışmanlık grubunun eş başkanı Rob Weissman, videonun gerçek olduğuna inanan birçok kişi olduğunu aktararak bu konuda daha önce birçok uyarı yaptıklarını belirtti. Bu durumda, Musk'ın eski başkan Donald Trump'ı desteklediği de hatırlanmalı.