DOLAR
34,37 -0,44%
EURO
36,8 0,77%
ALTIN
2.964,9 0,32%
BITCOIN
2.641.800,83 -0,52%

Musk, Trump ve Zelenskiy Arasındaki Önemli Telefon Görüşmesine Katıldı

Elon Musk, Trump ve Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesine katıldı. Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşını etkileyebilir.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:25
Musk, Trump ve Zelenskiy Arasındaki Önemli Telefon Görüşmesine Katıldı

Musk'ın Katılımıyla Kritik Telefon Görüşmesi

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine iş insanı Elon Musk da katıldı. Bu bilgi, CNN'in haberiyle gündeme geldi.

Görüşmenin Önemi

Görüşmenin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında vaadettiği Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme hedefi açısından son derece önemli olduğu belirtiliyor. Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi, 6 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Musk'ın Rolü ve Takip Edilen Gelişmeler

Ukrayna'ya Starlink uyduları aracılığıyla internet sağlayan Musk, bu bağlamda bölgedeki gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ettiğini de ortaya koydu. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim" ifadelerini kullanmıştı.

İşbirliği ve Liderlik Vurgusu

Zelenskiy, iki ülke arasında mevcut olan diyaloğun sürdürülmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" belirtti.

Musk ve Trump’ın İlişkisi

Seçim süresince Trump'a önemli miktarlarda bağış yapan Elon Musk'ın, yeni kabinede yer alabileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Liderlerinden Charles Michel'e Veda
2
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
3
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Çevre Önceliği
4
Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Geliştiren Etkinlik New York'ta Gerçekleştirildi
5
Musk, Trump ve Zelenskiy Arasındaki Önemli Telefon Görüşmesine Katıldı
6
Venezuela'dan Trump'a Diyalog Mesajı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi