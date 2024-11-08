Musk, Trump ve Zelenskiy Arasındaki Önemli Telefon Görüşmesine Katıldı

Musk'ın Katılımıyla Kritik Telefon Görüşmesi

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine iş insanı Elon Musk da katıldı. Bu bilgi, CNN'in haberiyle gündeme geldi.

Görüşmenin Önemi

Görüşmenin, Trump'ın seçim kampanyası sırasında vaadettiği Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme hedefi açısından son derece önemli olduğu belirtiliyor. Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi, 6 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Musk'ın Rolü ve Takip Edilen Gelişmeler

Ukrayna'ya Starlink uyduları aracılığıyla internet sağlayan Musk, bu bağlamda bölgedeki gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ettiğini de ortaya koydu. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim" ifadelerini kullanmıştı.

İşbirliği ve Liderlik Vurgusu

Zelenskiy, iki ülke arasında mevcut olan diyaloğun sürdürülmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" belirtti.

Musk ve Trump’ın İlişkisi

Seçim süresince Trump'a önemli miktarlarda bağış yapan Elon Musk'ın, yeni kabinede yer alabileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.