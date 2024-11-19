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Musk ve Trump Danışmanı Epshteyn Arasında Gerginlik İddiası

Musk ile Trump'ın danışmanı Epshteyn arasında kabine atamaları nedeniyle gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:53
Musk ve Trump Danışmanı Epshteyn Arasında Gerginlik İddiası

Musk ve Trump Danışmanı Epshteyn Arasında Gerginlik İddiası

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde meydana gelen bir gerilim, milyarder Elon Musk ile Trump'ın üst düzey danışmanı Boris Epshteyn arasında yaşandı. İddialara göre, kabine atamalarına ilişkin tartışmalar, ikili arasında gerginliğe yol açtı.

ABD merkezli haber kaynağı Axios, ismi açıklanmayan ve olaylara tanıklık eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Musk ile Epshteyn arasında Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir akşam yemeği sırasında "hararetli bir tartışma" gerçekleştiğini belirtti.

Kaynaklar, Musk'ın Epshteyn'in önerdiği kabine adaylarının niteliklerini sorgulaması üzerine Epshteyn'in kızdığını öne sürdü. Ayrıca Musk'ın, Epshteyn'i kabineye seçilen isimlerle ilgili bilgileri medyaya sızdırmakla suçladığını, ancak Epshteyn'in bu iddiayı reddettiğini ifade etti.

Bu olay, kaynaklar tarafından "büyük bir patlama" olarak tanımlanırken, Musk'ın Trump'a kabine atamaları konusunda da baskı yaptığı kaydedildi. Tarif edilen gerilim durumunda tarafların henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Musk'ın Trump Destekçiliği

Musk, Trump'ın seçim kampanyasına verdiği destekle dikkatleri üzerine çekti. Tesla ve SpaceX CEO'su, Trump'a destek vermek amacıyla Pensilvanya'da miting düzenlemişti. Ayrıca, Trump’ı destekleyen America PAC adlı siyasi eylem komitesinin etkinlikleri için her gün 1 kişiye 1 milyon dolar vereceği çekilişini de duyurmuştu.

Seçim süresince Musk, Trump'ın kampanyasına toplamda 119 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Seçimlerde zafer kazanarak ABD'nin 47. Başkanı olan Trump, Musk ile girişimci Vivek Ramaswamy'yi Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevine birlikte atayacağının duyurusunu yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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