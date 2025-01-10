Musk ve Weidel'in Canlı Yayını Alman Medyasında Tepki Topladı

Alman Medyasında Eleştirilerin Hedefi: Musk ve Weidel'in Canlı Yayını

ABD'li milyarder Elon Musk ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti(AfD) başbakan adayı Alice Weidel'in sosyal medya platformu X'te gerçekleştirdikleri canlı yayın, Almanya'da büyük bir tartışma yarattı.

Focus dergisinin haberinde, yayın için "Bolca kahkaha, çözüm yok, biraz Hitler" başlığı kullanılarak, bu sohbetin bir röportaj niteliği taşımadığı belirtildi. Dergide, konuşmanın aslında, ortak bir hedef doğrultusunda iki kişi arasındaki bir diyalog olduğuna ve AfD'nin seçim kampanyasına destek sağlama amacına odaklandığına dikkat çekildi.

Stern dergisi ise, "Elon Musk'ın Alice Weidel ile sohbetindeki en büyük 5 yalan" başlığını kullanarak, sohbetteki bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçen tek ülke olduğuna dair, en yüksek vergiye sahip olduğuna dair ve daha iyi eğitim için AfD'ye oy verilmesi gerektiğine dair yapılan açıklamaların yalan olduğu ifade edildi. Bu yalanlar arasında "Hitler bir komünisttir" gibi çarpıcı iddialar da yer aldı.

Berliner Morgenpost, Musk ve Weidel arasındaki sohbetin karşılıklı hayranlık üzerine kurulu olduğunu belirterek, "X'te Musk ve Weidel: Hitler karşılaştırması itirazsız kalıyor" başlığını kullandı. Welt gazetesi ise Weidel'in, Adolf Hitler'in komünist ve sosyalist bir tip olduğunu söylemesini eleştirdi.

Bu canlı yayın, hem içerdiği tartışmalı ifadeler hem de iki ismin bir araya gelişi nedeniyle, Almanya'da politik iklimin daha da gerilmesine neden olabileceği yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.