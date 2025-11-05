MUSKİ: Cevat Şakir Mahallesi'ne Su Yarın (06 Perşembe 2025) Sabah Ulaşacak

MUSKİ, Geyik Barajı isale hattındaki arızaların giderildiğini, Cevat Şakir Mahallesi'ne kot farkı nedeniyle suyun 06 Perşembe 2025 sabah ulaşacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:40
MUSKİ: Cevat Şakir Mahallesi'ne Su Yarın (06 Perşembe 2025) Sabah Ulaşacak

MUSKİ: Cevat Şakir Mahallesi'ne su ulaşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Geyik Barajı'ndan Bodrum'a su taşıyan isale hattındaki arızaların giderildiğini açıkladı. Ancak Cevat Şakir Mahallesi alt kotta kaldığı için suyun bölgeye ulaşımında gecikme yaşanıyor.

MUSKİ'nin açıklamasının öne çıkanları

Bodrum ilçesini besleyen iki ana su kaynağı Mumcular ve Geyik Barajlarıdır. Barajlardaki suyun temini DSİye, dağıtımı ise MUSKİ'ye aittir. Barajlara ek olarak MUSKİ'ye ait yeraltı ve yerüstü kaynakları da sisteme dahil edilerek su sağlanmaktadır.

Açıklamada, Mumcular Barajının DSİ tarafından Eylül ayı başında kapatılarak tarımsal sulamaya yönlendirildiği; Geyik Barajı kaynaklı suyun ise önceki yıllara göre yüzde 50 azaltıldığı belirtildi. Halen Bodrum'a yaklaşık 1000-1100 litre/saniye su verilmektedir. Önceki yıllarda Geyik'ten karşılanan 600-650 lt/saniye rakamı, 2025 yılında 300-400 litre/saniye seviyelerine düşürülmüştür. Kalan su ihtiyacı Çamköy, Karaova, Mumcular ve Bodrum yeraltı sularından karşılanmaktadır.

MUSKİ, 2012 yılında yapılan ve bugüne kadar 3 binin üzerinde arızaya yol açan CTP hatlarının yenilenme çalışmalarını sürdürdüğünü; Torba-Turgutreis-Müskebi-Yahşi ve Gümbet güzergahındaki ana isale hattı yenileme projesiyle arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçileceğini açıkladı. Ayrıca Göltürkbükü-Yalıkavak ve Gündoğan güzergahını kapsayan Kuzey isale hattının yenilenmesi için ihale çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Arızanın giderilmesi ve suyun evlere ulaşma süreci

Geyik Barajı'ndan Bodrum'a gelen ana isale hattında tespit edilen 6 arıza, yürütülen çalışmalarla sabah 05.30'a kadar giderildi. Arızalar kapsamında Geyik Barajı'ndan Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisine gelen ve oradan Bodrum'a aktarılan hatlarda müdahale yapılmış, su kesilerek tamiratlar tamamlanmıştır.

Tamirlerin tamamlanmasının ardından hatlar devreye alınmış olsa da hattın boşaltılması, tamirat işlemleri, hattın tekrar dolması, depoların dolması ve son olarak evlere suyun ulaşması zaman almaktadır. Bu sebeple Bodrum merkez mahallelerine dün itibarıyla su kesintisiz verilmeye başlanmış; ancak evlere ulaşma süreleri mahallelere göre farklılık göstermektedir.

Son olarak MUSKİ, Cevat Şakir Mahallesi'nin alt kotlara su ulaşmaya başladığını, bölgenin tamamına suyun yarın (06 Perşembe 2025) sabah saatlerinde ulaşacağını duyurdu.

MUSKİ’DEN BODRUM CEVAT ŞAKİR MAHALLESİNİN SU TEMİNİ AÇIKLAMASI

MUSKİ’DEN BODRUM CEVAT ŞAKİR MAHALLESİNİN SU TEMİNİ AÇIKLAMASI

